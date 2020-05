Frenkie de Jong is blij dat hij weer op het veld kan trainen bij FC Barcelona. De middenvelder voelt zich naar eigen zeggen prima, maar denkt nog niet dat hij in staat is om al wedstrijden te spelen.

"Het was goed dat we eerst individueel gingen trainen, zodat iedereen zijn eigen intensiteit een beetje kon aanpassen en kon beoordelen hoe hij zich fysiek voelde voordat hij met de groep begon te trainen", zo zegt de 23-jarige De Jong donderdag tegen El Mundo Deportivo.

Sinds begin mei mogen clubs in Spanje weer het veld op om te trainen, maar daarbij gaat het om een aangepaste vorm, want groepstrainingen mogen nog niet.

"Ik heb in Nederland getraind om fit te blijven, maar het is fijn om weer op het veld te kunnen staan. Ik voel me best goed, al ben ik nu nog niet in staat om wedstrijden te spelen. We hebben nog een aantal weken om te trainen", vervolgt De Jong.

De Spaanse competities, La Liga en de Segunda División, hopen dat het seizoen op 12 of 19 juni weer hervat kan worden. FC Barcelona is in de hoogste afdeling momenteel de koploper na 27 wedstrijden met een voorsprong van twee punten op Real Madrid.

Frenkie de Jong mag met FC Barcelona weer op het veld trainen. (Foto: Getty Images)

'Zorgpersoneel enorm dankbaar'

In Duitsland werd de Bundesliga afgelopen weekend hervat. De Jong zag een wedstrijd op televisie en moest wennen aan de ambiance zonder publiek.

"Ik heb Borussia Dortmund-Schalke 04 (4-0, red.) gezien. Ik was blij om weer voetbal te kijken, maar het is duidelijk dat het anders voelt zonder de fans. Ze zorgen voor een bijzondere sfeer en alles is beter met de fans."

De Jong had ook nog lovende woorden over voor alle zorgmedewerkers. "Ik denk dat ik en iedereen het zorgpersoneel enorm dankbaar zijn. Zij zijn dagelijks de helden. Mijn respect voor hen is echt enorm."

