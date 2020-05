Flamengo is op de vingers getikt door het stadsbestuur van Rio de Janeiro. De Braziliaanse club had maandag de training weer hervat, maar daar is door de autoriteiten nog geen toestemming voor gegeven.

Het hoofd van de gezondheidsautoriteiten in Rio de Janeiro laat weten dat clubs nog niet met een bal aan de slag mogen gaan en ook fysieke oefeningen zijn nog niet toegestaan. Clubs mogen hun spelers wel testen op het coronavirus.

"Flamengo is geïnformeerd dat niet-essentiële activiteiten tot 25 mei zijn opgeschort", zei de baas van de gezondheidsautoriteiten in een verklaring. De autoriteiten hebben woensdag een gesprek gehad met de clubarts van Flamengo om de regels nog eens toe te lichten.

Het is niet bekend of de verboden training Flamengo nog een straf oplevert. De Braziliaanse club, die regerend landskampioen is en in 2019 de Copa Libertadores won, wilde niet op het incident reageren.

Ook in Brazilië ligt de competitie sinds maart stil door de uitbraak van het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer de Série A hervat kan worden, maar Walter Feldman, de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond CBF, mikt op een herstart eind juni.

