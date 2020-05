Liverpool-manager Jürgen Klopp is opgelucht dat hij met zijn selectie weer op het trainingsveld mag staan. De koploper van de Premier League werkte woensdag na ruim twee maanden weer een oefensessie af.

"Ik werd eerder dan gebruikelijk wakker en realiseerde me toen dat het de eerste dag was. Het voelde echt als mijn eerste schooldag. Voor mij was die alweer 46 jaar geleden, maar die moet vergelijkbaar hebben gevoeld", zei Klopp op de website van Liverpool.

Door de coronacrisis was er ook bij Liverpool nog geen sprake van een volledige groepstraining. De spelers werkten oefeningen af in kleine groepjes van vijf. "Ze zagen er allemaal goed uit en er werd veel gelachen. Melwood (de trainingslocatie, red.) is goed voorbereid op de situatie en we zijn er weer klaar voor", vervolgde de Duitse coach.

Liverpool kwam op 11 maart (in de Champions League tegen Atlético Madrid) voor het laatst in actie. De training van woensdag voelde voor Klopp dan ook als het begin van een normale voorbereiding. "We weten alleen niet of we vriendschappelijke wedstrijden gaan spelen. Misschien kunnen we die onderling organiseren, maar het zal niet helemaal hetzelfde zijn als in andere voorbereidingen."

Liverpool werkte de training af in groepjes van vijf spelers per keer. (Foto: Getty Images)

Spelers niet verplicht om te komen trainen

De spelers van Liverpool zijn niet verplicht om te komen trainen. Volgens Klopp mag iedereen zelf bepalen of hij er klaar voor is. "Het is hun keuze, dat is duidelijk. Normaal teken je een contract en moet je hier zijn als ik het zeg, maar als je je niet veilig voelt, hoeft dat nu niet."

"Daar zal niets aan vasthangen, ook geen straf of iets anders. Het is hun beslissing en we zullen die 100 procent respecteren. Natuurlijk houden we van voetbal en is het onze job, maar het is niet belangrijker dan ons leven of dat van andere mensen", aldus Klopp tegen Sky Sports.

De Premier League, waar de meeste clubs nog negen duels moeten spelen, mikt met het zogenaamde 'Project Restart' op 12 juni als datum van de hervatting, maar met minder dan vier weken voorbereidingstijd voor de spelers lijkt dat te krap te worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.