Vitesse wil Thomas Letsch aanstellen als de nieuwe trainer. De Arnhemmers zijn volgens verschillende Nederlandse media in verregaande onderhandelingen met de 51-jarige Duitser.

VI, De Telegraaf en het AD melden dat de kersverse technisch directeur Johannes Spors in zijn zoektocht is uitgekomen bij Letsch. De twee kennen elkaar uit het Red Bull-circuit. Spors was tussen 2015 en 2018 hoofd scouting bij RB Leipzig en Letsch was in 2015 heel even interim-trainer bij Red Bull Salzburg.

Letsch was van 2012 tot en met 2015 in verschillende functies, waaronder assistent van de nieuwe trainer van PSV Roger Schmidt, werkzaam voor Salzburg. Hij koos er in 2015 voor om voor het eerst op eigen benen te staan bij FC Liefering en was daarna ook eindverantwoordelijke bij Erzgebirge Aue en Austria Wien. Hij zit op dit moment zonder club.

Vitesse besloot eerder deze week niet verder te gaan met Edward Sturing. De 56-jarige Gelderlander is tot eind volgende maand de interim-coach - hij volgde in december Leonid Slutsky op - en gaat daarna waarschijnlijk verder in een andere rol bij de club. Hij wordt vermoedelijk de hoofd jeugdopleidingen.

Sturing baalde van de beslissing van Spors, die graag wat andere dingen wil zien in de speelstijl. "Ik ben teleurgesteld dat ik het niet ben geworden, maar dat ligt ook aan mezelf. Als ik gevraagd word, ben ik iemand die direct gaat nadenken over hoe ik het elftal volgend seizoen voor me zie", zei hij tegen NU.nl.

Vitesse komt dit seizoen niet meer in actie doordat de Eredivisie is gestaakt vanwege de coronacrisis. De geelzwarte formatie eindigt als zevende en zal daardoor volgend seizoen niet uitkomen in Europa. De nieuwe jaargang begint waarschijnlijk pas in september.