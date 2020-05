Ook Memphis Depay en Ronald Koeman hebben woensdag hun oud-clubs in financieel opzicht gesteund door de coronacrisis. De aanvaller van het Nederlands elftal kocht acht seizoenkaarten van Sparta Rotterdam en de bondscoach van Oranje vier van FC Groningen.

Memphis, die in de jeugdopleiding van Sparta speelde, schafte de seizoenkaarten aan samen met Garry Mendes Rodrigues, de rapformatie Broederliefde en nog een andere profvoetballer die anoniem wil blijven. Koeman deed dat samen met zijn broer Erwin.

"Het is nu helaas voor iedereen een tijd van onzekerheid, omdat het afwachten is tot de samenleving weer ‘normaal’ wordt. Het is daarom extra belangrijk om in deze tijden elkaar te steunen en wij zouden Broederliefde niet zijn als wij dat niet op onze manier zouden doen", schrijft Broederliefde op Instagram.

"De band van de familie Koeman met FC Groningen is nog steeds sterk en dus helpen Erwin en ik de club met vier seizoenkaarten en stellen die beschikbaar voor het goede doel", schrijft Ronald Koeman, die bij FC Groningen debuteerde als profvoetballer, op Twitter.

De seizoenkaarten worden verloot onder fans die het moment financieel wat moeilijker hebben door de coronacrisis. Virgil van Dijk kwam vorige week met dat initiatief. Hij kocht vier seizoenkaarten van FC Groningen en Georginio Wijnaldum volgde met vier seizoenkaarten van Sparta.

Veel Nederlandse profclubs zijn in de financiële problemen door de coronacrisis. Bijna alle ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie snijden tijdelijk in het salaris van de spelers, staf en directie en bij FC Groningen moesten er zelfs een aantal medewerkers worden ontslagen.

