Danny Rose heeft woensdag opnieuw korte metten gemaakt met het plan om de Premier League te hervatten ondanks de coronacrisis. De verdediger van Newcastle United vindt niet dat er volgende maand alweer moet worden gevoetbald.

"Veel Mensen zeggen dat we weer moeten gaan voetballen, alsof we proefkonijnen zijn of laboratoriumratten. We gaan in deze fase eerst experimenteren en zien dan wel of er vooruitgang wordt geboekt of niet", zegt Rose, die wordt verhuurd door Tottenham Hotspur in de podcast Lockdown Tactics.

Rose keerde zich vorige week ook al fel tegen een herstart van de Premier League. "De regering zegt dat we het voetbal terug moeten laten keren omdat het een boost geeft aan de moraal in het land. Maar ik geef helemaal niks om de nationale moraal. Er staan levens op het spel", zei hij toen in een video op Instagram.

De international van het Engels elftal blijft bij die mening. "Ik hoor de mensen thuis al zeggen: 'Ze verdienen behoorlijk veel geld, dus moeten ze maar snel weer aan het werk gaan'. Ik loop mogelijk risico’s omdat mensen vermaakt willen worden. Daar maak ik eerlijk gezegd liever geen deel van uit."

Rose krijgt veel bijval van collega's

Rose kreeg al veel bijval van andere spelers uit de Premier League. Zo zien Manchester City-sterspelers Sergio Aguëro en Raheem Sterling het niet zitten om weer wedstrijden te spelen en weigert Watford-aanvoerder Troy Deeney zelfs te trainen vanwege de broze gezondheid van zijn zoon.

De Premier League, waar de meeste clubs nog negen duels moeten afwerken, mikt met het zogenaamde 'Project Restart' op 12 juni als datum van de hervatting. De competitieorganisator heeft daarvoor al toestemming gekregen van de overheid, maar wel op voorwaarde dat er zonder publiek wordt gespeeld.

Engeland werd dinsdag wel opgeschrikt doordat er zes personen bij drie verschillende clubs uit de Premier League positief testten op het coronavirus. De ploegen begonnen dinsdag desondanks weer voorzichtig met de groepstraining. Dat mag voorlopig echter alleen nog in kleine groepjes.

