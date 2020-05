VVV-Venlo heeft woensdag Jafar Arias transfervrij overgenomen van FC Emmen. De Limburgers verlengden ook het aflopende contract, die zich kan opmaken voor zijn vijftiende seizoen in de Eredivisie.

Arias, die op ludieke wijze werd gepresenteerd, tekent een contract voor een jaar met een optie op nog een seizoen. De aanvaller moest bij FC Emmen voornamelijk genoegen nemen met invalbeurten. Hij maakte dit seizoen geen enkel doelpunt in achttien officiële wedstrijden.

“Jafar staat al een tijdje bij ons op ‘het lijstje’. Hij is een complete spits. Snelheid, kracht, balvastheid en doelgerichtheid, het zijn allemaal eigenschappen die op hem van toepassing zijn", zegt technisch manager Stan Valckx op de website van de club.

Arias is alweer de derde versterking van VVV voor volgend seizoen. De ploeg van trainer Hans de Koning haalde eerder aanvaller Guus Hupperts en verdediger Lukas Schmitz beide transfervrij van respectievelijk Sporting Lokeren en Wolfsberger AC.

Kum tekent voor een jaar bij. De 34-jarige verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen bij VVV en speelde in het verleden bij ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Utrecht en Roda JC. Hij kwam vooralsnog tot 310 duels in de Eredivisie.

"Ik heb het ontzettend naar m’n zin bij VVV en ben dan ook blij dat ik ook volgend seizoen voor deze club mag uitkomen. Uit de aanbieding van VVV sprak vertrouwen. Het is altijd fijn als je erkenning krijgt", aldus Kum.

Spelers en staf maken mooi gebaar

De spelers en staf van VVV maakten eerder op de dag een mooi gebaar om hun club in financieel opzicht te steunen tijdens de coronacrisis. De selectie betaalt de loonsverlaging van het kantoorpersoneel, waardoor zij toch geen salaris hoeven in te leveren.

De spelers, staf en directie staan zelf ook tijdelijk een deel van het salaris af. VVV maakt niet de hoogte van het bedrag bekend en hoe lang dat precies het geval is. In die afspraak is dus overeengekomen dat zij het deel van de loonkorting van het kantoorpersoneel op zich nemen.

"Ze waren heel stellig dat ze de compensatie voor de loonsverlaging van de overige werknemers voor hun rekening wilde nemen. Een daad van solidariteit én loyaliteit en een toonbeeld van eenheid en kracht binnen onze club. En wij als directie sluiten daar dan ook graag bij aan", vertelt algemeen directeur Marco Bogers.

VVV geeft met de salarisvermindering gehoor aan het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Zij pleitten voor een collectieve salarisverlaging, waarbij het voor de top van de Eredivisie om 20 procent gaat.

Veel clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn VVV al voorgegaan. Zij hopen op die manier de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. FC Groningen ging noodgedwongen nog een stap verder en moest zelfs een aantal medewerkers ontslaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.