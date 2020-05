De spelers en staf van VVV-Venlo hebben woensdag een mooi gebaar gemaakt om hun club te steunen tijdens de coronacrisis. De selectie betaalt de loonsverlaging van het kantoorpersoneel, waardoor zij toch geen salaris hoeven in te leveren.

De spelers, staf en directie staan zelf ook tijdelijk een deel van het salaris af. VVV maakt niet de hoogte van het bedrag bekend en hoe lang dat precies het geval is. In die afspraak is dus overeengekomen dat zij het deel van de loonkorting van het kantoorpersoneel op zich nemen.

"Uiteraard zijn dit lastige gesprekken. Maar het besef is er bij iedereen dat deze moeilijke en bizarre situatie iedereen raakt. Spelersgroep en staf toonden dan ook begrip", zegt algemeen directeur Marco Bogers op de website van de club.

"Zij waren zelfs heel stellig over het feit dat zij de compensatie voor de loonsverlaging van de overige werknemers voor hun rekening wilde nemen. Een daad van solidariteit én loyaliteit en een toonbeeld van eenheid en kracht binnen onze club. En wij als directie sluiten daar dan ook graag bij aan."

VVV geeft met de salarisvermindering gehoor aan het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Zij pleitten voor een collectieve salarisverlaging, waarbij het voor de top van de Eredivisie om 20 procent gaat.

Veel clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn VVV al voorgegaan. Zij hopen op die manier de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. FC Groningen ging noodgedwongen nog een stap verder en moest zelfs een aantal medewerkers ontslaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.