Alle wedstrijden van komend weekend in de Bundesliga en Tweede Bundesliga worden voorafgegaan door een minuut stilte. Tevens dragen de spelers een rouwband. Competitieorganisator DFL wil op die manier de slachtoffers van de coronapandemie herdenken.

"De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd al zo veel mensenlevens gekost. Het Duitse profvoetbal wil de komende speeldagen medeleven tonen", zegt DFL-voorzitter Christian Seifert woensdag.

In de Bundesliga en Tweede Bundesliga werd er vorig weekend voor het eerst sinds twee maanden weer gevoetbald. Dat gebeurde zonder publiek en de betrokkenen moesten zich in het stadion aan de nodige maatregelen houden.

Een aantal spelers en stafleden moest de herstart aan zich voorbij laten gaan omdat zij of iemand in hun directe omgeving positief waren getest op het coronavirus. Zij moeten dan twee weken in quarantaine.

In de Bundesliga staat er komend weekend een volledige speelronde op het programma. Koploper Bayern München neemt het in eigen huis op tegen Eintracht Frankfurt en nummer twee Borussia Dortmund gaat op bezoek bij VfL Wolfsburg.

De Bundesliga is de eerste Europese topcompetitie die is hervat. De Premier League, La Liga en Serie A volgen mogelijk volgende maand, maar bijvoorbeeld de Ligue 1, Eredivisie en Jupiler Pro League zijn al definitief gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.