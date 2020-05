De KNVB geeft de betaaldvoetbalclubs langer de tijd om de begroting voor volgend seizoen in te dienen vanwege de coronacrisis. De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hoeven zich niet te houden aan de datum van 15 juni.

Een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond laat woensdag na berichtgeving van het AD aan NU.nl weten dat de deadline tot nader order is verschoven zonder daarbij al een nieuwe datum te noemen.

De Nederlandse profclubs moeten jaarlijks uiterlijk halverwege juni de begroting laten zien aan de licentiecommissie van de KNVB. Die kan dan vervolgens eventueel straffen uitdelen als een ploeg niet voldoet aan alle eisen.

Alle clubs worden onderverdeeld in drie categorieën. De financieel gezondste ploegen zitten in categorie 3 en de noodlijdende ploegen in categorie 1. Die kunnen in het uiterste geval puntenaftrek krijgen of hun licentie kwijtraken.

Veel clubs in financiële problemen

Door de coronacrisis verkeren veel clubs in de financiële problemen. Zo wordt er bij velen tijdelijk gesneden in het salaris van spelers, staf en directie en moesten er bij FC Groningen zelfs werknemers worden ontslagen.

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vrezen 400 miljoen euro mis te lopen doordat dit seizoen niet kon worden afgemaakt en er waarschijnlijk ook volgend seizoen lange tijd zonder publiek moet worden gespeeld.

De KNVB heeft daarom de overheid gevraagd om financiële steun. De bond stuurt binnen afzienbare tijd een plan voor een noodfonds naar minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport, met wie onlangs al een eerste gesprek is gevoerd.

