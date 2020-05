Etiënne Reijnen heeft woensdag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 33-jarige verdediger kwam afgelopen seizoen door een enkelblessure amper in actie voor PEC Zwolle en kan zijn contract tot medio 2021 niet uitdienen.

"Ik heb veel wedstrijden vanaf de zijkant moeten toekijken, iets wat je als voetballer zoveel mogelijk probeert te voorkomen. De knoop doorhakken om definitief te stoppen is zeker geen makkelijke beslissing voor mij geweest, maar wel de enige juiste", zegt Reijnen op de site van PEC.

De geboren Zwollenaar debuteerde in het seizoen 2005/2006 in de Eerste Divisie bij FC Zwolle in het profvoetbal. In de winter van 2011 stapte hij over naar AZ, waarna hij ook nog uitkwam voor SC Cambuur (2014-2015), FC Groningen (2015-2018) en het Israëlische Maccabi Haifa (2018-2019).

Reijnen keerde vorig jaar terug in Zwolle, maar de tweede aanvoerder liep in de voorbereiding op het seizoen een enkelblessure op. Daardoor kwam hij maar tot vier duels in de Eredivisie. Zijn laatste wedstrijd als prof was op 30 augustus 2019 op bezoek bij FC Emmen (1-3-zege).

Reijnen zal wel behouden blijven voor PEC. "Vanaf komend seizoen zal hij het scoutingsteam gaan versterken", zegt technisch manager Mike Willems. "Naast het scoutingswerk gaat Etiënne ook voor het behalen van zijn trainersdiploma."