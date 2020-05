Manuel Neuer heeft zijn contract bij Bayern München woensdag met twee jaar verlengd. De 34-jarige keeper, die in 2011 overkwam van Schalke 04, ligt nu tot medio 2023 vast bij de kampioen van Duitsland.

"Bayern is heel blij dat Manuel bijgetekend heeft. Hij is de beste keeper ter wereld en onze aanvoerder", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de site van de 'Rekordmeister'.

Neuer was al enige tijd met Bayern in onderhandeling over een nieuw contract, maar de gesprekken verliepen moeizaam. Vorig maand sprak de 92-voudig international van Duitsland zijn ergernis uit over het feit dat er allerlei verhalen over zijn eisen in de media verschenen. Zo zou hij voor vijf jaar willen bijtekenen en 20 miljoen euro per jaar willen verdienen.

"Alle gesprekken worden hier altijd heel vertrouwelijk gevoerd", zei de doelman toen. "Nu komen er ineens details van gesprekken naar buiten die vaak ook nog eens niet kloppen. Daar erger ik me aan. Zo ken ik Bayern niet."

Met de 23-jarige Alexander Nübel, die na dit seizoen transfervrij overkomt van Schalke 04, heeft Bayern voor volgend seizoen bovendien een nieuwe concurrent voor Neuer vastgelegd, maar de Bundesliga-koploper heeft nog steeds veel vertrouwen in zijn eerste keeper.

"Ik wilde deze beslissing niet nemen op het moment dat de competitie stillag vanwege de coronacrisis", zegt Neuer woensdag. "Nu we weer begonnen zijn, richt ik me met veel optimisme op de toekomst. Ik voel me thuis in Beieren en Bayern is een van de grootste clubs van Europa."