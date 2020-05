Roda JC heeft woensdag wederom een "nieuwe start" aangekondigd. De aandelen van de Keuken Kampioen Divisie-club, die al langere tijd met financiële problemen kampt, komen in handen van een groep lokale ondernemers. Aandeelhouder Aleksei Korotaev vertrekt definitief.

Alle aandelen van Roda zijn overgenomen door de Limburgse miljonairs Roger Hodenius, Stijn Koster en Bert Peels en beleggingsmaatschappij Mercurius. Zij zullen onder de naam 'Phoenix' de komende drie jaar elk seizoen 1,5 miljoen euro in de club investeren.

"Dit moet het begin zijn om de weg naar boven weer in te slaan", zegt Peels op de site van Roda. "Met de verhoging van het spelersbudget kunnen we die ambitie proberen waar te maken. Bovenal maken we een nieuwe start als club."

Om de weg vrij te maken voor de "belangrijke koerswijziging" doet Korotaev afstand van zijn aandelen. De Russische Zwitser werd in 2017 groots gepresenteerd in Kerkrade en nam een jaar later definitief 20 procent van de aandelen van Roda over, maar hij is al enige tijd verwikkeld in een juridische strijd in Dubai. Daardoor kan hij niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Roda vraagt gemeente om huurverlaging

'Phoenix' wil Roda met een nieuwe structuur financieel én sportief weer gezond maken. Dat betekent dat alle huidige functionarissen hun functie ter beschikking stellen en dat er onder meer gezocht zal worden naar een nieuwe algemeen directeur.

Ook komt er een zogenaamde 'compliance officer', die gaat toetsen of de club een verantwoord financieel beleid voert.

Roda gaat aan de gemeenteraad van Kerkrade vragen om een huurverlaging van 250.000 euro voor het Parkstad Limburg Stadion. "De initiatiefnemers beseffen dat dit geen gemakkelijke vraag is, maar vertrouwen erop dat dit plan niet alleen voor Roda JC, maar ook voor de stad en de regio Parkstad een belangrijke stap is", meldt de club.

Aleksei Korotaev bij zijn presentatie in 2017. (Foto: Pro Shots)

Het is al jaren onrustig bij Roda

Roda JC is de afgelopen vijf jaar meermaals van eigenaar veranderd. De Limburgers, toen nog een Eredivisie-club, komen in 2015 in handen van lokale miljonair Frits Schrouff.

Twee jaar later dient zich met Korotaev een nieuwe aandeelhouder aan, maar hij wordt een week na zijn entree in Kerkrade gearresteerd in Dubai vanwege een beschuldiging van het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Medio 2019 wordt Mauricio Garcia de la Vega aangekondigd als de nieuwe grootaandeelhouder, maar de Mexicaanse investeerder maakt zijn beloftes niet waar en vertrekt een paar maanden later onder druk van het personeel en de fans al weer.

Schrouff doet zijn aandelen vervolgens kosteloos over aan zes lokale ondernemers, die onder leiding van Roland Hogenelst en Koster veel eigen geld in de club steken. Hogenelst is als horecaondernemer echter hard geraakt door de coronacrisis en hij maakt in april zijn vertrek bij Roda bekend.

Koster blijft wel en gaat nu samen met Hodenius en Peels zorgen voor een "volledig schone lei" bij de club die in het gestaakte seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als zeventiende eindigde.