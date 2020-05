Ruud van Nistelrooij heeft met verbazing gereageerd op de uitspraken van zijn oud-trainer Fabio Capello. Volgens de inmiddels 73-jarige Italiaan zou de voormalige spits in zijn tijd bij Real Madrid hebben geklaagd over een sterke alcohollucht in de kleedkamer, die werd veroorzaakt door de Braziliaan Ronaldo.

In een interview met Sky Italia onthulde Capello woensdag dat Ronaldo er in zijn laatste maanden bij Real Madrid een losbandig leven op na hield. Zelfs in de kleedkamer zou de voormalige topschutter regelmatig feestjes hebben gevierd. Van Nistelrooij zou in die periode, eind 2006, bij Capello hebben geklaagd dat de kleedkamer naar alcohol stonk.

"Ik wil deze bewering met kracht ontkennen", schrijft Van Nistelrooij, die het opneemt voor Ronaldo, woensdag op Twitter. "Deze krachtpatser heeft zich altijd professioneel gedragen. Al mijn teamgenoten hebben het embleem van de club op een waardige manier verdedigd."

Van Nistelrooij maakte in de zomer van 2006 de overstap van Manchester United naar Real Madrid en speelde een half seizoen samen met Ronaldo. Met 25 treffers kroonde de zeventigvoudig international van Oranje zich in zijn eerste seizoen direct tot topscorer van La Liga.

Ronaldo vertrok in januari 2007 op huurbasis naar AC Milan, dat hem een half jaar later definitief overnam. In 2017 zei Ronaldo in een interview met de Braziliaanse tak van FOX Sports al dat zijn vertrek bij de 'Koninklijke' mede te maken had met zijn moeizame verstandhouding met Capello.

De inmiddels 43-jarige Ronaldo zette in 2011 een punt achter zijn loopbaan. Capello was in 2018 voor het laatst als trainer actief, bij het Chinese JS Suning.

Ruud van Nistelrooij begrijpt niets van de uitspraken van zijn oud-trainer Fabio Capello. (Foto: Pro Shots)