De Zuid-Koreaanse voetbalclub FC Seoul moet een boete van 100 miljoen won (omgerekend ruim 74.000 euro) betalen voor het plaatsen van sekspoppen op de lege tribunes bij de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen Gwangju FC.

De organisator van de Zuid-Koreaanse competitie K League begon dinsdagavond een tuchtprocedure tegen FC Seoul en kwam binnen 24 uur met de forse straf.

Volgens de disciplinaire commissie heeft de club het imago en de integriteit van de K League aangetast en bovendien vrouwelijke fans beledigd.

Volgens persbureau Yonhap is het de hoogste boete ooit voor een K League-club. FC Seoul kondigde direct aan de sanctie "nederig te accepteren".

"We wilden wat leuke elementen aan de wedstrijd toevoegen met onder meer zo echt mogelijke poppen, maar we hadden het zelf beter moeten checken", schreef FC Seoul maandag in een verklaring. (Foto: Pro Shots)

FC Seoul vraag om politieonderzoek

De K League begon ruim een week geleden, na een uitstel van ruim twee maanden door de coronacrisis. De wedstrijden worden zonder fans gespeeld en FC Seoul wilde met poppen op de tribunes voor wat meer sfeer zorgen.

De club dacht normale mannequins te krijgen, maar het viel veel fans al tijdens het duel met Gwangju FC op dat het om sekspoppen ging.

FC Seoul bood eerder op woensdag nogmaals zijn excuses aan en zei dat het de politie heeft gevraagd de zaak te onderzoeken.