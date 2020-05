Excelsior gaat ondanks de coronacrisis door met zijn plannen om het stadion uit te breiden met extra zitplaatsen en enkele honderden woningen. De gemeente Rotterdam is positief over het voorstel van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior heeft het ontwikkelplan voor de vernieuwing van het Van Donge & De Roo Stadion woensdag aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

"We hebben nooit een geheim gemaakt van onze ambitie dat we graag structureel in de Eredivisie willen spelen. Gezien de huidige faciliteiten zitten we nu aan het maximaal haalbare wat betreft inkomsten en dus moeten we naar alternatieven kijken", zegt algemeen directeur Ferry de Haan tegen RTV Rijnmond.

Excelsior is al sinds 2018 bezig met de plannen voor een stadionuitbreiding. Toen speelde de club nog in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben momenteel de voorkeur voor een vernieuwbouw, waarbij de capaciteit op termijn van 4.400 naar 6.500 toeschouwers gaat. Bovendien moeten op de hoeken van het stadion ruim vierhonderd woningen komen.

"Excelsior en de gemeente zien mogelijkheden om tot een realiseerbaar plan te komen", schrijft het Rotterdamse college van B en W in een begeleidende brief (pdf) aan de gemeenteraad. "Ook zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt."

Het is nog onbekend hoeveel het project gaat kosten. Excelsior moet de financiering de komende maanden verder uitwerken. De club hoopte in 2021 te beginnen met de uitbreiding, maar door de coronacrisis wordt dat waarschijnlijk op zijn vroegst een jaar later.

Een impressie van de buitenkant van het vernieuwde stadion van Excelsior. (Beeld: MoederscheimMoonen Architects)