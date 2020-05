UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maakt zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor het Europese voetbal, maar de 52-jarige Sloveen verwacht ook dat de situatie snel kan normaliseren.

"Dit is een heel ernstige situatie, maar ik houd niet van de apocalyptische manier van denken dat we moeten wachten op een tweede, derde of misschien zelfs vijfde golf", zegt Ceferin woensdag in een interview met The Guardian.

"We zullen de richtlijnen van de overheden blijven volgen, maar ik weet absoluut zeker dat het oude, vertrouwde voetbal met fans snel terug zal keren."

Het coronavirus legde het Europese voetbal ruim twee maanden stil, maar langzaam hervatten steeds meer competities het seizoen. De Bundesliga was afgelopen weekend de eerste topcompetitie die weer van start ging, al worden de wedstrijden volgens een strikt protocol en zonder fans afgewerkt. Dat zal voorlopig ook in andere landen de situatie zijn.

"Er is veel werk te doen", geeft Ceferin toe. "Er zijn zo veel problemen en er zal heel veel geld worden verloren. Daarom kom ik 's nachts moeilijk in slaap, maar ik denk niet dat de coronacrisis eeuwig zal duren. Ik denk dat er sneller een verandering komt dan mensen denken."

De UEFA-voorzitter gelooft niet dat het voetbal blijvend zal veranderen door het coronavirus. "Voetbal is niet veranderd door de Eerste of Tweede Wereldoorlog en zal ook niet veranderen door dit virus. Ik hoor mensen zeggen dat de wereld niet hetzelfde zal zijn na de crisis, maar waarom zou de wereld niet beter kunnen zijn?"

