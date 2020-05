De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft zijn contract woensdag verlengd tot en met het WK van 2022 in Qatar.

De oude verbintenis van de 46-jarige Martínez liep tot en met het EK van 2020, dat vanwege de coronacrisis met een jaar verplaatst is naar de zomer van 2021.

"Door het uitstel van het EK konden we onze samenwerking onmogelijk nu al stopzetten", zegt Martínez op de site van de Belgische bond. "Er ligt bij de KBVB een ambitieus plan klaar waar ik zowel op korte als op lange termijn met veel plezier naar uitkijk."

De Spanjaard was al enige tijd met de Belgische bond in onderhandeling over een langer dienstverband. De oud-trainer van Swansea City, Wigan Athletic en Everton is sinds de zomer van 2016 de bondscoach van de 'Rode Duivels' en is met 34 zeges in 43 duels zeer succesvol.

Martínez, die sinds 2018 ook technisch directeur is bij de KBVB, leidde de Belgen overtuigend naar het WK van 2018, waar de ploeg in de halve finales verloor van Frankrijk. De derde plek was wel het beste WK-resultaat van onze zuiderburen ooit. België was vervolgens het eerste land dat zich kwalificeerde voor het komende EK.

"Het management van de KBVB heeft heel knap werk geleverd om tot deze deal te komen", aldus bondsvoorzitter Mehdi Bayat. "Roberto is erin geslaagd om de hele natie weer rond de 'Duivels' te verenigen. Hij heeft dit team niet enkel gebouwd, maar het ook een duidelijke identiteit en gezicht gegeven."

De Belgische aanvoerder Eden Hazard kreeg het nieuws over de contractverlenging van zijn bondscoach te zien terwijl hij aan het gamen was. Tik op de video om het ludieke filmpje te bekijken.