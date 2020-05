Bij Watford hebben drie personen positief getest op COVID-19, zo heeft de club dinsdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Bij Burnley is assistent-manager Ian Woan besmet met het coronavirus.

Wie de besmette personen bij Watford zijn, laat de nummer zeventien van de Premier League in het midden. Wel is bekend dat het om één speler en twee andere personeelsleden gaat. De besmette medewerkers moeten zeven dagen in thuisisolatie verblijven, waarna ze opnieuw worden getest.

Burnley meldt dat de positief geteste Woan geen ziekteverschijnselen vertoont. Volgens het protocol moet de 52-jarige assistent van Sean Dyche zeven dagen in thuisisolatie verblijven.

Eerder op dinsdag maakte de Premier League bekend dat in totaal zes personen in de Engelse topcompetitie besmet zijn. In de afgelopen dagen zijn 748 personen getest.

Watford-aanvoerder Deeney weigert te trainen

De clubs in de Premier League zijn dinsdag weer voorzichtig begonnen met trainen. Dat mag voorlopig alleen nog in kleine groepjes. Ondanks de strenge veiligheidseisen kondigde Watford-aanvoerder Troy Deeney al aan dat hij voorlopig niet op het trainingsveld zal verschijnen. De spits wil geen enkel risico nemen met het oog op de broze gezondheid van zijn zoontje.

De Premier League wil volgende maand het seizoen hervatten. De competitieorganisator kreeg daar vorige week toestemming voor van de overheid, maar wel op voorwaarde dat de resterende wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. De competitie mikt op 12 juni als datum van de herstart, maar met minder dan vier weken voorbereidingstijd voor de spelers lijkt dat te krap te worden.

