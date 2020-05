Callum Hudson-Odoi is dinsdag alweer teruggekeerd op het trainingsveld. De negentienjarige aanvaller van Chelsea werd in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd door de politie in Londen vanwege vermeende verkrachting.

Hudson-Odoi moest mee naar het bureau, nadat de politie om 3.53 uur was gealarmeerd door een vrouw die onwel was geworden. De dame in kwestie zou een date hebben gehad met Hudson-Odoi in diens penthouse en werd meegenomen naar het ziekenhuis.

De drievoudig international van het Engels elftal werd na een verhoor op borgtocht vrijgelaten. Hij kon daardoor dinsdag meetrainen met Chelsea en op beelden is te zien dat hij dat doet met een klein aantal ploeggenoten, zoals het protocol voorschrijft.

De advocaat van Hudson-Odoi ontkende eerder op dinsdag dat zijn cliënt schuldig is aan verkrachting. "Hij is onschuldig. Dat is alles wat u moet weten. Hij heeft niets misdaan, verder geef ik geen commentaar", zei hij tegen The Daily Mail.

Hudson-Odoi en Chelsea weigeren commentaar

Hudson-Odoi en ook Chelsea weigeren vooralsnog commentaar te geven. Het is dan ook nog onduidelijk of de club hem gaat straffen voor het overtreden van de corona-regels. Je mag in Engeland geen contact hebben met mensen buiten je eigen huishouding.

Er wordt binnenkort waarschijnlijk weer gevoetbald in Engeland. De Premier League mikt op 12 juni voor het hervatten van het seizoen, maar heeft nog wel toestemming nodig van de overheid. De clubs mochten vanaf dinsdag weer voorzichtig trainen met de groep.

Hudson-Odoi moest voordat hij het trainingsveld opstapte nog wel worden getest op het coronavirus, maar de uitslag was negatief. Hij was in maart de eerste voetballer in Engeland die positief testte op COVID-19 en daar is hij inmiddels volledig van hersteld.

