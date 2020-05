De Serie A krijgt op 28 mei te horen of het seizoen kan worden afgemaakt gezien de coronacrisis. De competitieorganisator heeft dan een beslissend overleg met de overheid en de Italiaanse voetbalbond FIGC.

De Serie A mikt op 14 juni als datum waarop er weer wordt gevoetbald op het hoogste niveau in Italië. De twintig clubs hebben unaniem de wens uitgesproken om het seizoen af te ronden, ook omdat ze anders veel televisiegeld mislopen.

De Italiaanse minister van sport Vincenzo Spadafora wilde woensdag geen valse hoop bieden. "We hopen allemaal dat het seizoen zo snel mogelijk kan worden hervat, maar er zijn op dit moment geen zekerheden", zei hij.

"Pas als de besmettingsgraad blijft teruglopen, dan kunnen we een datum noemen. Ons doel is niet alleen het seizoen weer op te starten, maar ook om er zeker van te zijn dat het kan worden afgemaakt."

De clubs kregen dinsdag wel toestemming van de overheid om per direct de groepstraining te hervatten. Dat zou eigenlijk maandag al gebeuren, maar toen was er nog geen akkoord over een gezondheidsprotocol.

De Serie A wacht een spannende ontknoping van het seizoen. Juventus gaat met nog twaalf speelrondes te gaan aan kop met slechts één punt voorsprong op Lazio. De resterende duels worden vanzelfsprekend wel zonder publiek gespeeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.