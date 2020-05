De Duitse voetbalbond DFB pleit voor een salarisplafond voor spelers in het profvoetbal. De DFB vindt de huidige bedragen gezien de coronacrisis niet te verantwoorden richting de samenleving.

"Er worden onzinnige salarissen en afkoopsommen betaald die niet meer geloofwaardig zijn. Het zorgt voor een steeds grotere factor voor irritatie en vervreemding van onze geliefde sport", zei voorzitter Fritz Keller dinsdag bij de presentatie van een vijfpuntenplan van de DFB.

Keller had dinsdag al Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan de lijn om te praten over deze kwestie. De oud-topvoetballer zou zich wel kunnen vinden in het standpunt van de DFB, die wel invloed kan uitoefenen maar geen harde afspraken kan maken over het salaris van de spelers.

"Daar ben ik heel blij om, want hij heeft veel voor het voetbal gedaan en staat ook internationaal in hoog aanzien. Dat biedt ons een grote, zeer grote kans om in deze kwestie vooruitgang te boeken. We moeten de toekomst van het voetbal waarborgen", aldus Keller.

Ceferin dacht eerder al aan salarisplafond

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dacht in 2017, vlak na zijn aanstelling, al aan een salarisplafond voor spelers in het profvoetbal. De Europese voetbalbond zou destijds met een voorstel komen daarover, maar daar is verder niets meer van vernomen.

Bijna alle Europese topclubs snijden al tijdelijk in het salaris van de spelers door de coronacrisis. Bij de meeste ploegen gaat het om 10 of 20 procent, zoals ook het geval is bij Bayern München. De clubs hopen op die manier de financiële schade zo veel mogelijk te beperken in deze zware tijd.

De Bundesliga werd afgelopen weekend als eerste Europese topcompetitie hervat. Volgende maand volgen waarschijnlijk ook de Premier League, La Liga en de Serie A. Onder meer de Ligue 1, de Eredivisie en de Jupiler Pro League zijn echter al definitief gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.