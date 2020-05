Er zijn bij de eerste ronde tests op zondag en maandag zes personen bij drie verschillende clubs uit de Premier League positief bevonden op het coronavirus. De competitieorganisator wil niet kwijt of het gaat om spelers of stafleden.

"We kunnen bevestigen dat 748 personen zijn getest op COVID-19. Hiervan hadden zes spelers of stafleden van drie verschillende clubs een positieve uitslag. Zij isoleren zichzelf de komende week", schrijft de Premier League in een verklaring.

"We verstrekken deze informatie met het oog op de integriteit en het toezicht van de overheid. Er zullen verder geen specifieke details over clubs of individuen worden vrijgegeven vanwege wettelijke regels."

De Premier League wil volgende maand het seizoen hervatten. De competitieorganisator kreeg daar vorige week toestemming voor van de overheid, maar wel op voorwaarde dat de resterende wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

De twintig clubs zijn dinsdag weer voorzichtig begonnen met de groepstraining. Dat mag voorlopig echter alleen nog in kleine groepjes. Spelers moeten zich houden aan de regels van social distancing en mogen geen duels aangaan.

De Premier League, waar de meeste clubs nog negen duels moeten spelen, mikt met het zogenaamde 'Project Restart' op 12 juni als datum van de herstart, maar met minder dan vier weken voorbereidingstijd voor de spelers lijkt dat te krap te worden.

