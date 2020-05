Fortuna Sittard heeft zich voor volgend seizoen versterkt met keeper Yanick van Osch. De 23-jarige Brabander komt over van PSV, waar hij uitkwam voor de beloftenploeg.

Van Osch doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong PSV. Tot een debuut in de hoofdmacht van de 24-voudig landskampioen kwam het niet.

De voormalig jeugdinternational, die het hele kalenderjaar 2019 miste door een kruisbandblessure en twee maanden geleden een gebroken pols opliep, tekent in Sittard een contract tot de zomer van 2022, met een optie op een extra seizoen.

"Yanick krijgt bij ons de kans om de volgende stap in zijn carrière te zetten", zegt technisch manager Sjors Ultee op de site van Fortuna. "Een goede match met wat wij zochten voor het invullen van deze positie."

Fortuna Sittard, dat het voortijdig stopgezette Eredivisie-seizoen afsloot als zestiende, legde eerder al linksback Roel Janssen van VVV-Venlo vast. Verdediger Wessel Dammers vertrekt naar FC Groningen.

