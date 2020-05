FC Utrecht en de KNVB zijn dinsdag in een gesprek over het alsnog organiseren van de KNVB-bekerfinale niet nader tot elkaar gekomen. De standpunten van beide partijen liggen te ver uit elkaar, waardoor de club nu zijn hoop vestigt op de UEFA.

"We hebben onze standpunten kenbaar gemaakt en gezegd waarom wij vinden dat er niet gehandeld is zoals zou moeten. Wij zien absoluut ruimte om die finale te spelen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht tegen NU.nl.

"We hebben gezegd dat het proces wat ons betreft niet duidelijk en transparant is verlopen. Er zitten veel tegenstrijdigheden in. De KNVB heeft dat tot zich genomen, maar heeft daarbij geen andere houding aangenomen."

FC Utrecht valt er vooral over dat de KNVB wél de optie bekijk om voor 1 september oefenwedstrijden en Europese voorrondeduels te organiseren, maar dat de bond blijft vasthouden aan het besluit om de bekerfinale te schrappen. Bovendien ziet de club dat in het buitenland soepel wordt omgegaan met gestelde data.

De bekerfinale tegen Feyenoord was voor FC Utrecht een kans om Europees voetbal te halen. De Domstedelingen liepen in de competitie als nummer zes ook al een ticket mis; dat ging naar nummer vijf Willem II.

'UEFA staat open voor ons verhaal'

Het gesprek met de KNVB was een eerste stap in het plan van FC Utrecht om alsnog een bekerfinale af te dwingen. De club heeft de situatie inmiddels aangekaart bij de UEFA en heeft goede hoop dat de Europese voetbalbond de KNVB alsnog verplicht om een finale te organiseren.

"Gezien wat er in de landen om ons heen gebeurt en de beweging die inmiddels in Nederland weer op gang is gekomen, vinden wij het besluit van de KNVB tegenstrijdig", aldus Zuidam.

"Een van de belangrijkste richtlijnen is dat er door de voetbalbonden alles aan is en wordt gedaan om de competities tot een einde te brengen. De UEFA staat open voor ons verhaal en gaat ernaar kijken."

Als FC Utrecht niet de gewenste steun van de UEFA krijgt, dan is de stap naar het internationale sporttribunaal CAS de laatste optie. De club heeft al twee advocaten in de arm genomen.

