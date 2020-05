Een afvaardiging van De Graafschap, SC Cambuur en de KNVB gaat maandag in gesprek over de gevolgen van de rechtszaak die vorige week diende. De Graafschap en Cambuur werden toen in het ongelijk gesteld, wat betekent dat ze niet naar de Eredivisie promoveren.

Bij het gesprek van maandag zal vooral worden gesproken over een financiële compensatie voor beide clubs, zo bevestigt De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp tegenover De Gelderlander.

"Directeur betaald voetbal Eric Gudde heeft de belofte gedaan zijn best te doen de zwaarst getroffen clubs zo goed mogelijk te compenseren", laat hij weten. "Wij zijn benieuwd in hoeverre hij daaraan kan voldoen en welk beeld hij daarbij heeft."

De Graafschap en Cambuur hebben de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Waarschijnlijk wordt na het gesprek met de KNVB duidelijk of ze die optie benutten.

Verder is er de ledenvergadering van de KNVB op 18 juni nog een mogelijkheid. Om de zaak daar ter sprake te brengen moet het agendapunt door minimaal vijf clubs gesteund worden.

De Graafschap en Cambuur leken dit seizoen op weg naar promotie, tot de KNVB besloot om de competities vanwege de coronacrisis te beëindigen en daarbij geen titel te vergeven of promotie en degradatie toe te passen.

