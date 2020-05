PSV heeft besloten om tijdelijk een deel van het salaris van de spelers, technische staf directie en overige medewerkers in te houden. De club geeft daarmee gehoor aan het advies van diverse belangenverenigingen.

"De spelersgroep heeft van het begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands dinsdag op de site van PSV.

"Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we."

Het advies werd gegeven door werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Zij adviseerden een collectieve salarisverlaging, waarbij het voor de top van de Eredivisie om 20 procent zou gaan. PSV meldt niet of het inderdaad om dat percentage gaat en hoelang er salaris ingehouden zal worden.

Dumfries: 'Iedereen staat erachter'

Aanvoerder Denzel Dumfries toont namens de spelers begrip. "We vonden het cruciaal dat iedereen in de groep erachter zou staan en dat is gelukt. In de kleedkamer is eenheid van denken het belangrijkste dat er is. Ik ben er trots op dat dit is gelukt."

Eerder gaf Daley Blind aan dat ook bij Ajax alle spelers voor tijdelijke verlaging van het salaris zijn, al verscheen in het AD onlangs een gedetailleerd verhaal dat er van een akkoord nog geen sprake is.

PSV stond op de vierde plaats toen het Eredivisie-seizoen werd stopgezet. De Eindhovenaren komen volgend seizoen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt uit in de derde voorronde van de Europa League.

