Troy Deeney verschijnt voorlopig niet op het trainingsveld bij Watford. De spits en aanvoerder van de Premier League-club wil vanwege het coronavirus geen enkel risico nemen met het oog op de broze gezondheid van zijn zoontje.

"We mogen de groepstraining weer hervatten, maar ik heb gezegd dat ik niet kom. En dat heeft niets te maken met financiële overwegingen. Iedereen zal het vast begrijpen", zegt de 31-jarige Deeney in de podcast Talk The Talk.

"Mijn zoontje van vijf maanden heeft ademhalingsproblemen. Ik wil hem niet in gevaar brengen. We mogen bij Watford niet omkleden en niet douchen. Met mijn vieze kleren is de kans groter dat ik iets meeneem naar huis."

De Premier League-clubs mogen vanaf dinsdagmiddag weer in groepsverband trainen, al gelden er veel beperkingen. Zo mogen er geen duels worden aangegaan, worden oefeningen in kleine groepjes gedaan en mag er dus ook niet omgekleed of gedoucht worden. Watford pakt de draad woensdag weer op.

'Er is geen helder plan'

De stap werd genomen na overleg met spelers, managers, clubartsen, onafhankelijke experts en de overheid. Het voornemen is om de competitie op 12 juni te hervatten, maar Deeney en ook West Ham United-aanvoerder Mark Noble hebben uitgesproken dat ze dat veel te snel vinden.

"Volgens onderzoek is de kans op besmetting voor mensen met een donkere huidskleur, Aziaten en gemengde etnische groepen vier keer zo groot en is er twee keer zoveel kans op blijvende schade", aldus Deeney.

"Zijn er extra controles? Zijn er hartmetingen om te zien of mensen problemen hebben? Nee. Dat zou er wat mij betreft eerst moeten zijn. Er is ook geen helder plan om uiteindelijk van kleine groepjes naar elf tegen elf te gaan."

