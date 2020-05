Edward Sturing vindt het jammer dat hij volgend seizoen geen trainer van Vitesse meer is. Het clubicoon van de Arnhemmers was in zijn hoofd al bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Sturing is interim-coach sinds eind december - een functie die hij al eerder vervulde - en werd door de nieuwe technisch directeur Johannes Spors gevraagd of hij het zag zitten om ook volgend seizoen trainer te zijn.

"Hij heeft daarbij wel gezegd dat er meerdere kandidaten waren. Ik heb nagedacht en dacht: ik word 57 jaar, het is een mooie kans om nog een keer hoofdtrainer te zijn", zegt Sturing tegen NU.nl.

"Ik ben teleurgesteld dat ik het niet ben geworden, maar dat ligt ook aan mezelf. Als ik gevraagd word, ben ik iemand die direct gaat nadenken over hoe ik het elftal volgend seizoen voor me zie."

De Apeldoorner had veel dingen al op een rijtje voor het nieuwe seizoen. "Ik dacht na over wie er weggaan, over het laten meetrainen van jeugdspelers, het regelen van een trainingskamp en het op papier zetten van de voorbereiding. Terwijl ik geen zekerheid had dat ik het zou worden."

Het is nog niet duidelijk wie volgend seizoen in stadion GelreDome langs de lijn staat als trainer van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'Nog niet zeker dat ik hoofd opleidingen word'

Sturing, die als speler in het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Vitesse uitkwam, blijft wel behouden voor de club. Hij is kandidaat om aan de slag te gaan als hoofd opleidingen.

"Maar het is nog niet zeker dat ik dat ga doen. Het is wel zo dat die functie vrijkomt, dus dan wordt de link al gauw gelegd", aldus de trainer, die benadrukt dat hij niet zomaar ingaat op een aanbod voor die rol.

"Voor mij is het belangrijk te weten hoe het eruitziet en wat er van mij wordt verwacht. Het plaatje moet kloppen, want uiteindelijk ben ik iemand die het liefst op het veld staat."

Sturing en Vitesse stonden op de zevende plek toen werd besloten om het Eredivisie-seizoen te beëindigen. De Arnhemmers grepen daarmee naast Europees voetbal.

