Bayern München, Real Madrid en Internazionale gaan in 2021 de strijd aan tijdens een minitoernooi. De opbrengst van de wedstrijden gaat naar de medische zorg in Italië en Spanje, landen die hard zijn getroffen door het coronavirus.

Bij de zogeheten European Solidarity Cup treffen de clubs elkaar één keer: Bayern-Real wordt in München gespeeld, Real-Inter staat in Madrid gepland en Milaan is de speelstad voor Inter-Bayern.

Het is nog niet precies bekend wanneer de wedstrijden worden gespeeld. Dat is afhankelijk van het programma van de drie clubs in 2021 en van het moment dat er weer publiek welkom is in stadions.

"Verpleegkundigen en artsen doen in deze periode uitstekend werk voor de samenleving. Bayern zal vijfduizend zorgmedewerkers uitnodigen in de Allianz Arena om de wedstrijd tegen Real bij te wonen", zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de site van zijn club.

Bayern meldt dat de netto-opbrengst naar de medische infrastructuur in Italië en Spanje gaat en dat de bijdrage "een symbolische steun is voor een verenigd Europa, waarin iedereen de verantwoordelijkheid van een ander draagt".

De Duitse Bundesliga was afgelopen weekend de eerste topcompetitie waar het voetbal - weliswaar onder strikte voorwaarden - weer verderging. Italië en Spanje hopen volgende maand te volgen, net als Engeland.

