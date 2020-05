De kans is aannemelijk dat Fortuna Sittard binnenkort een nieuwe eigenaar krijgt. Het bestuur van de Limburgse club is in gesprek met de Turkse televisieproducent Acun Ilicali.

"Onze connectie met meneer Ilicali gaat al lang terug", schrijft Fortuna Sittard-voorzitter Isitan Gün dinsdag op Twitter. "Hij is een succesvol internationaal ondernemer en een van de meest prominente zakenmannen van Turkije met een grote liefde voor voetbal."

"Enkele maanden geleden heeft Ilicali al zijn verlangen om betrokken te raken bij Fortuna Sittard kenbaar gemaakt. Er is nog geen overeenkomst, maar we hopen snel verder te praten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven", aldus Gün.

Gün werd in 2016 voorzitter van Fortuna. De Turkse zakenman nam voor 900.000 euro 85 procent van de aandelen over van de noodlijdende club uit de Eerste Divisie. Onder zijn leiding kwam Fortuna er financieel bovenop en promoveerde de ploeg in 2018 naar de Eredivisie.

'Mogelijkheid om strategische positie te versterken'

In de Turkse media wordt al langer gespeculeerd over de aanstaande overname van Fortuna door Ilicali. "Ik wil een goede club in Europa kopen, waarmee we nieuwe sterren aan het Turkse voetbal en de rest van de wereld kunnen leveren", zei Ilicali vorige week in de sportkrant Fanatik.

Volgens Gün wil zijn beoogde opvolger de opmars van Fortuna voortzetten. "Meneer Ilicali wil graag doorgaan met het werk dat in 2016 begonnen is. Dit is een mogelijkheid om Fortuna's strategische positie voor de komende jaren te versterken."

Acun Ilicali met zijn vrouw bij een Turks voetbalgala. (Foto: Pro Shots)