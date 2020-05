Vitesse gaat komend seizoen niet verder met trainer Edward Sturing. Het clubicoon blijft wel behouden voor de Arnhemmers en krijgt een andere functie in de GelreDome, waar hij een doorlopend contract heeft.

De 56-jarige Sturing is sinds december interim-coach van Vitesse. Hij volgde Joseph Oosting op, die kort de honneurs waarnam na het vertrek van Leonid Slutsky eind november.

"We willen dolgraag dat hij aan Vitesse verbonden blijft. Vanaf het begin van het proces hebben we alle opties omtrent het hoofdtrainerschap open gehouden", zegt technisch directeur Johannes Spors op de website van Vitesse.

"We hebben gesproken met Edward en met andere kandidaten. Op dit moment zijn we met Edward in gesprek over in welke rol we verder gaan met elkaar."

Edward Sturing begon het seizoen als assistent van trainer Leonid Slutsky (links). (Foto: Pro Shots)

Sturing was meermaals Vitesse-trainer

Sturing was meerdere periodes (interim)-coach van Vitesse en vervulde diverse functies binnen de club waarvoor hij het grootste deel van zijn loopbaan speelde. Zo was hij ook assistent-trainer en hoofd jeugdopleiding. Volgens De Gelderlander gaat hij die laatste rol opnieuw op zich nemen.

"Zoals ik vaker gezegd heb, wil ik van waarde zijn voor Vitesse", aldus Sturing. "Dat had gekund in de rol van hoofdtrainer, maar dat kan ook op andere manieren. De komende periode benutten we de tijd om samen tot een plan te komen, waarin de club en ik elkaar versterken."

Vitesse stond op de zevende plek op het moment dat de KNVB besloot om het Eredivisie-seizoen te beëindigen vanwege de coronacrisis. De Arnhemmers grepen daardoor naast een ticket voor Europees voetbal.