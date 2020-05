Volgens de advocaat van Callum Hudson-Odoi is de speler van Chelsea niet schuldig aan verkrachting. De negentienjarige voetballer werd in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd door de politie.

"Hij is onschuldig", zegt de advocaat namens Hudson-Odoi in The Daily Mail. "Dat is alles wat u moet weten. Hij heeft niets misdaan, verder geef ik geen commentaar."

De politie in Londen werd zondag om 3.53 uur gealarmeerd omdat een vrouw onwel geworden was. Bij aankomst beweerde zij verkracht te zijn.

De vermoedelijke dader - de politie noemt de naam van Hudson-Odoi niet - werd meegenomen voor verhoor en later op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek wordt voortgezet.

Hudson-Odoi ontbreekt op eerste training Chelsea

Chelsea weigert vooralsnog commentaar te geven op de zaak. De drievoudig international van Engeland zal dinsdag ontbreken op de eerste training van de ploeg in coronatijd.

Hudson-Odoi zal voorlopig in quarantaine moeten blijven, omdat hij tegen de coronaregels in contact heeft gehad met mensen buiten zijn eigen huishouden. Hij moet twee keer negatief testen op COVID-19 voordat hij weer mee mag trainen.

In maart was Hudson-Odoi de eerste voetballer in Engeland die positief testte op het coronavirus. Hij herstelde daar volledig van.