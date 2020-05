Peter Bosz was maandagavond na de 1-4-zege op Werder Bremen complimenteus over Florian Wirtz. De net zeventienjarige middenvelder werd bij Bayer Leverkusen de op twee na jongste speler ooit in de Bundesliga.

"Normaal praat ik niet graag over individuele spelers, maar in dit geval maak ik graag een uitzondering", zei Bosz op de persconferentie. "Het is natuurlijk bijzonder als je net 17 bent en je debuut in de Bundesliga maakt."

"Ik kan me voorstellen dat je dan nerveus bent, maar daar was bij Florian niets van te merken. Hij heeft goed gespeeld, dacht steeds naar voren in balbezit en was ook met het meeverdedigen belangrijk voor de ploeg."

Middenvelder Wirtz was maandag 17 jaar en 15 dagen toen hij door Bosz verrassend in de basis van Bayer Leverkusen werd geposteerd. Alleen Nuri Sahin (16 jaar en 335 dagen in 2005) en huidig Roda JC-speler Yann Bisseck (16 jaar en 362 dagen in 2017) waren jonger bij hun Bundesliga-debuut.

Wirtz is wel de jongste debutant ooit voor Leverkusen. Hij verdrong Kai Havertz, die 111 dagen ouder was bij zijn eerste optreden, uit de recordboeken.

Wirtz (l) in actie voor Leverkusen tegen Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Havertz uitblinker bij zege in Bremen

De inmiddels twintigjarige Havertz was maandag van grote waarde voor Leverkusen bij de herstart van de Bundesliga. Met twee rake kopballen tekende de aanvoerder in de eerste helft voor de 0-1 en de 1-2.

"Kai is een bijzonder goede speler, maar hij kan nog beter dan hij vandaag heeft laten zien", oordeelde Bosz. "Maar dat heeft ook met ritme te maken."

"Ik ben natuurlijk tevreden, dat kan niet anders als je met 1-4 in Bremen wint. Na twee maanden zonder wedstrijden heb je veel vraagtekens. We hebben verdiend gewonnen, ook al hebben we niet constant goed gespeeld."

Door de zege bij de hervatting houdt de ploeg van Bosz op de vijfde plek zicht op plaatsing voor de Champions League. Zaterdag speelt Leverkusen de topper tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer drie van de ranglijst.

