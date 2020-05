Bayer Leverkusen heeft zijn eerste Bundesliga-wedstrijd sinds 7 maart overtuigend gewonnen. De ploeg van trainer Peter Bosz was in het voor publiek gesloten Weserstadion met 1-4 te sterk voor Werder Bremen.

De eerste drie treffers vielen in een tijdsbestek van vijf minuten. Kai Havertz zette Leverkusen in de 28e minuut op voorsprong met een tegendraadse kopbal en was vijf minuten later opnieuw trefzeker met het hoofd, vlak na de gelijkmaker van Theodor Gebre Selassie.

Mitchell Weiser kopte een kwartier na rust de 1-3 binnen en gooide de wedstrijd daarmee op slot. Kerem Demirbay vergrootte de marge in de 78e minuut zelfs nog naar drie, waardoor Leverkusen zonder problemen een vervolg gaf aan de ongeslagen reeks.

De ploeg van Bosz heeft nu elf officiële wedstrijden op rij niet verloren en staat vijfde op acht punten van koploper Bayern München. Werder Bremen wacht nog op de eerste overwinning sinds 18 januari en moet als nummer zeventien vrezen voor rechtstreekse degradatie.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen was het sluitstuk van de 26e speelronde in de Bundesliga, die zaterdag als eerste grote voetbalcompetitie in de wereld (onder strikte voorwaarden) werd hervat. Publiek is niet toegestaan, spelers mogen elkaar niet omhelzen na een doelpunt en spelers op de bank moeten mondkapjes dragen.

70 Zo ziet het nieuwe juichen in de Bundesliga eruit

Klaassen mist onderonsje met oude coach Bosz

Bij Leverkusen stond Daley Sinkgraven aan de aftrap, maar de meeste aandacht ging uit naar de basisplek van Florian Wirtz. De middenvelder is met zijn zeventien jaar en vijftien dagen de op twee na jongste speler ooit die minuten maakt in de Bundesliga.

Alleen Nuri Sahin (16 jaar en 335 dagen in augustus 2005) en Yann Bisseck (16 jaar en 362 dagen in november 2017) waren jonger dan Wirtz, die in de 62e minuut werd gewisseld voor Karim Bellarabi.

Met aanvoerder Niklas Moisander en aanvaller Milot Rashica stonden er bij Werder Bremen twee voormalige Eredivisie-spelers aan de aftrap. Oud-Ajacied Davy Klaassen moest het duel met zijn oude coach Bosz aan zich voorbij laten gaan door een schorsing.

Kai Havertz kopt raak voor Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga