Vitesse heeft maandag het aflopende contract van Remko Pasveer met een jaar verlengd. De 36-jarige doelman begint daardoor straks aan zijn vierde seizoen bij de Arnhemmers.

Pasveer tekende in de zomer van 2017 een driejarig contract bij Vitesse, dat hem overnam van PSV. Hij veroverde direct een basisplaats en heeft inmiddels 74 officiële duels achter zijn naam staan voor de subtopper in de Eredivisie.

"Vitesse is een heel prettige club om voor te spelen", zegt Pasveer op de site van de nummer zeven van het afgebroken Eredivisie-seizoen. "Ik heb een goed seizoen achter de rug en voel me topfit. Voor mijn gevoel kan ik nog jaren mee op dit niveau."

Voor Pasveer is Vitesse de vijfde club uit zijn loopbaan. De geboren Enschedeër begon zijn loopbaan in 2003 bij FC Twente en speelde later ook voor Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en dus PSV, waarmee hij twee landstitels veroverde en twee keer de Johan Cruijff Schaal won (2015 en 2016).

"Remko heeft zowel op als buiten het veld bewezen belangrijk te zijn voor de club en is een van de beste doelmannen van Nederland", stelt technisch directeur Johannes Spors van Vitesse. "Met al zijn ervaring kan hij het team, en specifiek onze talenten, onder zijn hoede nemen."

