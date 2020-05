Jürgen Klopp heeft zich verbaasd over de mensen die willen dat de Premier League per direct wordt beëindigd en het seizoen ongeldig wordt verklaard. De manager van Liverpool vindt dat zijn ploeg de landstitel verdient.

"Er zijn mensen die zeiden dat er een streep door het seizoen moet worden gezet. Toen dacht ik: huh? We hebben 76 procent gespeeld en je wil de competitie gewoon deleten? Dat zou ik persoonlijk oneerlijk vinden", zei Klopp volgens de Liverpool Echo bij de jeugdacademie van de Duitse voetbalbond.

De Premier League ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis, maar in Engeland hopen ze de competitie volgende maand weer te hervatten. Dat zou goed nieuws zijn voor Liverpool, dat met een voorsprong van 25 punten aan kop gaat en de titel eigenlijk niet meer kan ontgaan.

Mocht het seizoen toch niet hervat worden, dan zou het in theorie kunnen dat het seizoen ongeldig wordt verklaard en de stand alleen gebruikt wordt om Europese tickets te verdelen. In dat geval zijn er geen promovendi en degradanten en wordt er geen kampioen uitgeroepen, zoals in de Eredivisie.

'Andere zaken zijn ook van belang'

Klopp, die met Liverpool een paar zeges verwijderd is van de eerste landstitel sinds 1990, liet zich aan het begin van de coronacrisis niet stellig uit over de weinig spannende kampioensrace. De Duitser benadrukt nu wél dat er geen twijfel over mag bestaan dat zijn ploeg op basis van dit seizoen de beste van Engeland is.

"We zijn zowel in thuis- als uitwedstrijden de best presterende ploeg. Dit is een seizoen waarin wij de terechte kampioen zouden zijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat we uit deze crisis komen, maar dat betekent niet dat andere zaken minder of niet meer van belang zijn", aldus Klopp.

Niet alleen Liverpool wil de competitie graag hervatten, want alle twintig Premier League-clubs besloten maandag unaniem dat de training vanaf dinsdagmiddag voorzichtig in kleine groepjes kan worden hervat. Daarmee is de eerste stap naar het afmaken van het seizoen gezet.

"Mensen vragen zich of hoe je in hemelsnaam aan voetbal kan denken als er mensen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus", zegt Klopp. "Niemand doet dat, maar zoals elke branche moet de voetbalwereld zich voorbereiden op de periode na deze crisis."

