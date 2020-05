Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag, heeft hoge verwachtingen van de nieuwe trainersstaf. De 64-jarige Hagenaar denkt dat trainer Aleksandar Rankovic en assistenten Rick Hoogendorp, Richard Knopper en Michele Santoni de club uit het slop kunnen trekken.

"Ondanks de minimale mogelijkheden willen we naar een nieuw ADO Den Haag", zei Jol maandag op een digitale persconferentie. "Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar hopelijk kunnen deze vier mannen ADO het gezicht geven dat we graag zien: van een winnend team dat de mensen op de banken krijgt."

De 41-jarige Rankovic werd vorige week aangesteld door ADO, de club waar hij zelf jarenlang als speler onder contract stond. Hij moet met de andere oud-spelers Hoogendorp en Knopper in de staf voor nieuw elan zorgen bij de kwakkelende Hagenaren, die al enige tijd niet naar behoren presteren.

ADO stevende in het afgelopen roerige seizoen zelfs af op degradatie, maar blijft toch in de Eredivisie omdat het seizoen door de coronacrisis niet afgemaakt kon worden en de KNVB besloot om geen promotie/degradatie toe te passen.

Aleksandar Rankovic is volgend seizoen de hoofdtrainer van ADO. (Foto: Pro Shots)

'Hebben met strijder en kapitein te maken'

Eind april werd duidelijk dat het contract van interim-coach Alan Pardew niet verlengd zou worden. De 64-jarige Jol, die eind december al als technisch adviseur bij de club werd gehaald en nu het technisch beleid vorm mag geven, hoefde niet lang na te denken over wie zijn opvolger moest worden.

"Ik had al enige tijd wat oppervlakkig contact met Rankovic. Hij is net als Dick Advocaat, Maurice Steijn en Aad de Mos zo'n man die best eens de volgende ADO-trainer zou kunnen worden. Nu is het moment daar. We hebben met een strijder en een kapitein te maken", zegt de voormalige Ajax-coach.

"ADO is nu geen toonaangevende club in Nederland, maar we hebben een algemeen directeur die weet hoe de hazen lopen in Den Haag en dat heb ik lang gemist. We moeten keihard werken voor een mooie toekomst, maar het is mooi dat we een groep gasten hebben die de club een nieuw gezicht willen gaan geven."