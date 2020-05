Renato Tapia vertrekt na 4,5 jaar bij Feyenoord. De 24-jarige middenvelder, die in 2017 kampioen werd met de Rotterdammers, krijgt geen nieuw contract in De Kuip.

"Mijn verbintenis loopt op 30 juni af en Feyenoord heeft besloten mijn contract niet te verlengen. Daarom ben ik vanaf 1 juli transfervrij", zegt Tapia in een interview op Instagram met de Peruaanse journalist César Vivar.

De 53-voudig international van Peru kwam begin 2016 voor zo'n 2,4 miljoen euro over van FC Twente, maar hij wist nooit een vaste waarde te worden bij Feyenoord.

Tapia, die in 2019 een half jaar verhuurd werd aan Willem II, kwam in totaal tot 69 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor twee goals.

In het afgelopen seizoen, dat in april definitief gestaakt werd vanwege het coronavirus, kwam de Zuid-Amerikaan tot 24 duels. Hij begon de jaargang als basisspeler onder Jaap Stam, maar na de komst van Dick Advocaat was Leroy Fer de vaste verdedigende middenvelder en verdween Tapia naar de bank.