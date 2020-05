De Bundesliga is meer dan tevreden over de herstart van het seizoen afgelopen weekend, maar de competitie zal de spelers deze week nogmaals wijzen op de regels. Zeker ook op het gebied van social distancing bij het vieren van goals.

"We hebben heel duidelijke richtlijnen. Die moet iedereen respecteren", zegt Robert Klein, directeur van de internationale tak van de Bundesliga, maandag tegen de BBC.

Met hulp van een protocol van liefst vijftig pagina's kon de Bundesliga zaterdag als eerste grote voetbalcompetitie hervat worden. Volgens die regels moet er ook tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden. Zo worden spelers opgeroepen elkaar niet te omhelzen na een goal.

Bij de meeste wedstrijden werd er inderdaad anders gejuicht dan normaal, maar de spelers van Hertha BSC omhelsden elkaar wel na hun doelpunten in het duel met Hoffenheim (0-3-winst). Competitieorganisator DFL meldde zaterdag al dat Hertha geen straf zal krijgen, omdat het slechts om een aanbeveling gaat.

De Bundesliga zal de richtlijnen wel nog een keer onder de aandacht brengen bij de spelers. "Het protocol schrijft voor dat socialdistancingregels in acht moeten worden genomen bij het vieren van doelpunten", aldus Klein.

"Je kan je voorstellen dat spelers in de emotie van een goal wat dichter bij elkaar komen. Maar de clubs spreken elke dag met de spelers en herinneren hen eraan wat er gedaan moet worden om te zorgen dat we ook de volgende speelrondes mogen organiseren."

70 Zo ziet het nieuwe juichen in de Bundesliga eruit

Subotic: 'We moeten leren van onze fouten'

Union Berlin-routinier Neven Subotic benadrukte zondag na de 0-2 nederlaag tegen koploper Bayern München ook dat er kritisch gekeken moet worden naar hoe de herstart van de Bundesliga verlopen is.

"Vorige week is niet alles verlopen zoals we gewild hadden", zei de 31-jarige verdediger, zonder voorbeelden te geven. "Dat is ook logisch, met 36 clubs en honderden spelers. Maar we moeten wel van onze fouten leren, zodat sommige zaken niet meer zullen voorkomen."

Klein is vooral opgelucht dat er geen grote incidenten waren en dat fans zich niet massaal verzameld hebben bij stadions of in het centrum van steden. "Supporters begrijpen gelukkig dat we in ongewone tijden leven."

Werder Bremen-Bayer Leverkusen (20.30 uur) is maandag de laatste wedstrijd van de 26e speelronde.

