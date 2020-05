In navolging van Nederland, Frankrijk en België is ook in Schotland besloten om vanwege de coronacrisis een punt achter het seizoen te zetten. Koploper Celtic werd maandag unaniem tot kampioen uitgeroepen en Hearts degradeert.

Celtic ging na dertig wedstrijden met dertien punten voorsprong op rivaal Rangers FC aan kop in het Ladbrokes Premiership. 'The Bhoys' pakken de negende titel op rij en mogen zich voor de 51e keer kampioen noemen.

Het besluit om Celtic tot kampioen uit te roepen is pijnlijk voor concurrent Rangers, dat zich al weken verzet tegen het beëindigen van het seizoen. De club uit Glasgow beweert dat de stemming oneerlijk is verlopen.

Hoewel 33 van de 42 profclubs in Schotland voor het per direct beëindigen van het seizoen stemden, zette Rangers vraagtekens bij de procedure. De 54-voudig kampioen van Schotland eiste een onafhankelijk onderzoek naar het proces, waarbij Dundee FC de doorslaggevende stem bleek te hebben.

De Championship-club wilde in eerste instantie tégen stemmen. Die stem kwam nooit aan bij organisatie SPFL, waarna Dundee alsnog vóór stemde. De SFPL ging naar aanleiding van het warrige verloop in overleg met de clubs op het hoogste niveau en heeft nu dus alsnog besloten het seizoen te stoppen. Onduidelijk is of Rangers inmiddels vrede heeft met die keuze.

In Schotland wordt er net als in Frankrijk en België voor gekozen om een titel te vergeven en promotie en degradatie toe te passen. Nederland is het enige land dat daarvan afzag.

