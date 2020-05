FC Seoul heeft maandag excuses aangeboden voor de manier waarop het stadion zondag werd gevuld bij een competitiewedstrijd. De Zuid-Koreaanse club had namelijk per ongeluk sekspoppen op de tribune gezet.

Hoewel de poppen bij de wedstrijd tegen Gwangju FC veelal waren voorzien van shirts en andere fanartikelen, merkten veel supporters op sociale media direct op dat er iets niet klopte.

Volgens FC Seoul was het de bedoeling om de tribune te vullen met normale paspoppen en had de leverancier verzekerd dat het niet om sekspoppen ging.

"We wilden wat leuke elementen aan de wedstrijd toevoegen met onder meer zo echt mogelijke poppen, maar we hadden het zelf beter moeten checken", staat in een verklaring van de club.

De organisatie van de K League, zoals de Zuid-Koreaanse competitie heet, heeft vooralsnog niet gereageerd op het incident in het Seoul World Cup Stadium.

De K League begon ruim een week geleden, na een uitstel van ruim twee maanden door de coronacrisis. Net als in andere landen gelden er strenge regels.

FC Seoul hoopte met de poppen de boodschap over te brengen dat de club de moeilijke periode te boven kan komen. (Foto: Pro Shots)

