Ruud Vormer vindt het een terechte keuze om Club Brugge, ondanks het stopgezette seizoen, tot kampioen van België uit te roepen. De aanvoerder van de Belgische topclub zat lang in spanning over het besluit.

De clubs uit de Jupiler Pro League stemden vrijdag na ruim een maand eindelijk in met het voorstel van de raad van bestuur om de competitie te beëindigen met een landstitel en promotie/degradatie.

"Ik was niet echt bang dat we de titel nog zouden mislopen. Het is gewoon dik verdiend en dit staat weer mooi op ons cv", zegt Vormer, die zich voor de derde keer kampioen mag noemen met zijn club, tegen Sporza.

Club Brugge had na 29 wedstrijden een voorsprong van vijftien punten op nummer twee KAA Gent in de reguliere competitie. De club stond bovendien in de bekerfinale tegen Antwerp FC, al is die vooralsnog geschrapt.

"Maar ik hoop dat we die toch gaan spelen", aldus de 32-jarige Vormer. "Wedstrijden tegen Antwerp zijn altijd leuk. Zelfs zonder publiek kan het een leuke wedstrijd worden."

De Belgen kozen voor een ander besluit dan de KNVB, want in de Eredivisie werd besloten om geen titel te vergeven en ook geen promotie en degradatie toe te passen. Door de bekerfinale ging ook een streep, al lijkt het niet helemaal uitgesloten dat Feyenoord en FC Utrecht alsnog om de prijs gaan strijden.

