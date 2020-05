Thomas Müller weet nog niet zo goed wat hij moet denken van de omstandigheden in de Bundesliga. De aanvaller van Bayern München kwam zondag met zijn club voor het eerst in actie sinds de coronacrisis en vond dat onwerkelijk.

"Het had iets weg van de sfeer bij veteranenvoetbal. Om 19.00 uur, met de lichten aan. Gelukkig waren we allemaal gefocust op het moment dat de wedstrijd begon", zei Müller met een lach na de 0-2-overwinning op 1. FC Union Berlin.

"Ik was vooraf echt benieuwd hoe het zou gaan, net als bij de eerste wedstrijd van het seizoen in augustus. Ik was niet bang dat er iets mis zou gaan, want alles was van tevoren helder aan ons uitgelegd."

Bij de hervatting van de Bundesliga gelden strenge regels. Er is geen publiek welkom, op de tribunes zitten alleen bestuursleden en een beperkt aantal journalisten en spelers en stafleden moeten aan allerlei voorwaarden voldoen.

Müller was niet de enige Bayern-speler die erg moest wennen aan de omstandigheden. Ook keeper Manuel Neuer sprak van een rare situatie. "Bij een wedstrijd zonder publiek duren de minuten lang, heel lang", zei hij.

Eenzame wisselspelers van Bayern München op de tribune in Berlijn. (Foto: Pro Shots)

Waarschijnlijk volgen meer landen

De herstart van de Bundesliga, de eerste topcompetitie die weer verdergaat in coronatijd, wordt vanuit heel Europa met veel interesse gevolgd. Waarschijnlijk volgen meer grote voetballanden het voorbeeld.

In Engeland, Spanje en Italië is nog onduidelijk wanneer het seizoen wordt hervat, maar de intentie is in die landen om volgende maand weer wedstrijden te laten spelen.

Bayern gaat in Duitsland na 26 wedstrijden aan kop. 'Der Rekordmeister' heeft een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund. Werder Bremen-Bayer Leverkusen is maandag om 20.30 uur het laatste duel van de speelronde.

