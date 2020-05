Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is blij dat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden tijdens de herstart van de Bundesliga. De oud-topvoetballer waakt wel voor verslapping.

"We mogen hier tevreden mee zijn, maar we mogen het ook niet laten wegglippen. Ook in de toekomst moeten we gedisciplineerd blijven omgaan met de eisen van de politiek", zei Rummenigge zondag na de wedstrijd van Bayern op bezoek bij Union Berlin (0-2-zege).

De Bundesliga is de eerste Europese topcompetitie waar de bal weer rolt sinds de uitbraak van het coronavirus. De competitie lag bijna twee maanden stil en werd zaterdag hervat. Alle resterende duels zullen wel zonder supporters worden gespeeld en de clubs moeten zich houden aan flink wat maatregelen.

"Iedereen is blij dat het zo goed gegaan is in Duitsland. Dat geeft hoop aan de collega's uit andere landen om op een gegeven moment ook weer te gaan spelen", doelde Rummenigge op onder meer de Premier League, La Liga en de Serie A, die ook plannen hebben om binnenkort weer te gaan voetballen.

'De minuten duren heel lang'

Bayern-doelman Manuel Neuer genoot niet echt van de omstandigheden waarin de wedstrijd tegen Union Berlin werd gespeeld. De aanvoerder vond het met name een rare gewaarwording om geen fans te zien zitten op de tribunes van Stadion An der alten Försterei.

"Bij een wedstrijd zonder publiek duren de minuten lang, heel lang. Het lijkt echt veel langer te duren voordat het eindsignaal klinkt. In zo’n leeg stadion ben je voornamelijk op jezelf aangewezen. Je moet de juiste instelling en motivatie kunnen opbrengen", vertelde hij.

Koploper Bayern vergrootte door de relatief eenvoudige overwinning op Union Berlin de voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund tot vier punten. Die rivaal had zaterdag in de Kohlenpott-derby in eigen huis geen kind aan Schalke 04: 4-0.

