Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB sluit niet uit dat de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht alsnog wordt gespeeld. Hij benadrukt zondag wel dat er in dat geval niet wordt gestreden om een Europees ticket.

"Die wedstrijd kan sowieso niet voor 31 augustus worden gespeeld", doelde Gudde bij de NOS op het feit dat de regering vanwege de coronacrisis het spelen van betaald voetbal tot minimaal 1 september heeft verboden.

"Dus de plekken voor Europees voetbal zijn dan al noodgedwongen vergeven. Je kunt wel een soort openingswedstrijd, een galawedstrijd in september of oktober gaan spelen. Daar kunnen we altijd nog naar kijken. Maar het is dan geen wedstrijd meer om een Europees ticket."

De KNVB staakte vanwege het besluit van de regering eind vorige maand het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en schrapte ook de bekerfinale. De Europese tickets gingen naar de bovenste vijf ploegen op het hoogste niveau in Nederland.

FC Utrecht grijpt als nummer zes overal naast

FC Utrecht, dat als nummer zes overal naast greep, reageerde daar woedend op en overwoog meteen juridische stappen. De Utrechters zien daar inmiddels van af en proberen dinsdag door middel van een gesprek met de KNVB alsnog een eindstrijd af te dwingen.

Mocht dat op niets uitlopen, dan kaart FC Utrecht de situatie aan bij de UEFA. De club heeft een dossier gestuurd naar de Europese voetbalbond, die de KNVB kan opleggen om de bekerfinale alsnog te organiseren. FC Utrecht stapt in het uiterste geval naar het CAS.

De situatie is voor FC Utrecht extra wrang omdat nummer vijf Willem II slechts drie punten voorsprong had en een wedstrijd meer had gespeeld. De Tilburgers hadden bovendien een slechter doelsaldo. Feyenoord eindigde als derde en mag volgend seizoen dus wel uitkomen in Europa.

