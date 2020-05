Alexandre Lacazette is zondag ter verantwoording geroepen door Arsenal. De 28-jarige Franse spits is opnieuw in de fout gegaan met lachgas.

De Daily Star publiceerde eerder op de dag een video waarin is te zien dat Lacazette met zijn mond aan een ballon zit. Hij zou de beelden met de opmerking dat hij aan het relaxen is zelf hebben gestuurd naar vrienden.

Arsenal gaat hem waarschijnlijk straffen. "Het is een privézaak, maar we nemen dit serieus en handelen dit intern af", reageert een woordvoerder van de club.

Lacazette is al een keer eerder betrapt op het gebruik van lachgas. Vlak voor aanvang van het seizoen 2018/2019 dook er een video op van een feestje waarin hij onder invloed leek van lachgas, net als zijn ploeggenoten Pierre-Emerick Aubameyang en Mesut Özil.

De international van Frankrijk speelt sinds de zomer van 2017 voor Arsenal. Hij kwam destijds voor ruim 50 miljoen euro over van Olympique Lyon en maakte sindsdien 45 doelpunten in 114 officiële wedstrijden.

Lacazette komt volgende maand wellicht weer in actie met Arsenal in de Premier League. De competitie in Engeland ligt al twee maanden stil door de coronavirus, maar wil met toestemming van de overheid halverwege of eind juni weer verder voetballen.

