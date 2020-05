Dedryck Boyata heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij zaterdag in het Bundesliga-duel met Hoffenheim (0-3-winst) ploeggenoot Marko Grujic bij zijn hoofd vastpakte, maar de Hertha BSC-verdediger benadrukt dat hij zijn ploeggenoot niet gezoend heeft.

"Het was geen kus en het was ook niet het vieren van het doelpunt", schrijft Boyata zondag op Instagram. "Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het leggen van mijn handen op het gezicht van Grujic, maar ik wilde hem alleen aanwijzingen geven over een standaardsituatie."

"We moeten absoluut voorzichtig zijn in deze nieuwe situatie en we moeten onze manier van juichen aanpassen."

Bijna alle clubs hielden zich zaterdag bij de hervatting van de Bundesliga aan het advies van organisator DFL om zoveel als mogelijk afstand te bewaren. Bij Hertha was er wel flink wat contact tussen spelers, vooral na goals.

Een foto van een innige omhelzing van Boyata en Grujic, die overigens voor een corner was en niet na een doelpunt, viel daarbij het meest op.

Hertha-trainer Bruno Labbadia nam het zaterdag na de zege op Hoffenheim al op voor zijn spelers. "Gisteren zijn we nog getest en ook daarna hebben we met niemand anders meer contact gehad. De spelers mogen wat mij betreft hun emoties tonen", zei hij.

Dedryck Boyata viert de 0-2 met doelpuntenmaker Vedad Ibisevic. (Foto: Pro Shots)