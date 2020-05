Bayern München heeft zondag geen fout gemaakt bij het eerste Bundesliga-duel van de club sinds half maart. De koploper won met 0-2 van Union Berlin. Basisspelers Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste kwamen met FSV Mainz terug van een 2-0-achterstand tegen FC Köln: 2-2.

Bayern, waar de Nederlandse spits Joshua Zirkzee negentig minuten op de bank bleef, kwam niet echt in de problemen in het vrijwel lege Stadion An der Alten Försterei, maar de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick hield het lang spannend in de tweede Bundesliga-wedstrijd ooit tegen het gepromoveerde Union Berlin.

Het was geen verrassing dat de openingstreffer werd gemaakt door Robert Lewandowski. De topspits benutte in de veertigste minuut een penalty, nadat Neven Subotic een overtreding had gemaakt op Leon Goretzka.

Het was voor de 31-jarige Lewandowski alweer zijn 26e competitiegoal van het seizoen. Daar had hij maar 24 duels voor nodig. De Pool heeft nu bovendien voor de vijfde jaargang op rij minimaal veertig doelpunten gemaakt voor Bayern in officiële wedstrijden.

De beslissende goal viel pas tien minuten voor tijd. Rechtsback Benjamin Pavard kopte een corner van Joshua Kimmich achter keeper Rafal Gikiewicz: 0-2.

Bayern, dat voor het laatst verloor op 7 december (2-1 tegen Borussia Mönchengladbach), heeft met nog acht wedstrijden te gaan vier punten voorsprong op Borussia Dortmund. De nummer twee won zaterdag met 4-0 van Schalke 04. Bayern jaagt op de achtste landstitel op rij.

De lege tribunes in Berlijn. (Foto: Pro Shots)

Knappe comeback van Mainz in Keulen

Bij FC Köln-FSV Mainz kwam de thuisploeg al in de zesde minuut op voorsprong. Köln kreeg een penalty na een onhandige overtreding van Mainz-aanvoerder Moussa Niakhaté op Mark Uth en de oud-spits van sc Heerenveen en Heracles Almelo benutte de toegekende strafschop zelf: 1-0.

Ook in de tweede helft scoorde Köln al snel. Invaller Dominick Drexler kon in de 53e minuut vrij voorzetten na een snel genomen vrije trap en hij vond Florian Kainz bij de tweede paal.

Mainz had deze keer wel een antwoord. Karim Onisiwo stond aan het einde van een prima aanval en tikte de 2-1 binnen. Tien minuten later was het zelfs weer gelijk. Pierre Kunde Malong kon na een breedtepass van St. Juste zo door het hart van de defensie van de thuisploeg lopen en passeerde keeper Timo Horn.

Boëtius werd zeven minuten voor tijd van het veld gehaald en bij FC Köln viel Kingsley Ehizibue in. Beide ploegen kregen nog kansen in de slotfase, maar er kwam geen winnaar. Köln blijft tiende en Mainz is de nummer vijftien in Duitsland.

De Bundesliga is dit weekend als eerste grote voetbalcompetitie ter wereld weer hervat. Zaterdag waren er al zes wedstrijden, die zonder incidenten werden afgewerkt. Peter Bosz en Bayer Leverkusen sluiten de 26e speelronde maandag af met een uitwedstrijd tegen Werder Bremen.

FC Köln legde shirtjes over een deel van de lege tribunes. Fans konden spullen opsturen die over de stoeltjes werden gehangen. (Foto: Pro Shots)

