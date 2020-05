De directie van stadion De Kuip heeft bij de gemeente Rotterdam gevraagd om financiële hulp. Het onderkomen van Feyenoord vreest dat het in de problemen komt door de coronacrisis.

"Wij hebben een gesprek waarin zij met redelijk open boeken zeggen: 'Het kan zo zijn dat we ergens in het najaar vast gaan lopen in een betalingsprobleem.' Dan gaan we praten, zoals we dat ook met andere instellingen doen", zegt wethouder Arjan van Gils zondag tegen RTV Rijnmond.

Alle activiteiten in De Kuip liggen stil sinds de uitbraak van het coronavirus in maart. Feyenoord komt minimaal tot 1 september niet meer in actie, omdat de regering het spelen van betaald voetbal tot die datum heeft verboden. Ook alle overige evenementen zoals concerten zijn afgelast.

"We gaan kijken wat voor maatwerk we kunnen leveren. Soms is dat een overbruggingskrediet en soms is het misschien een renteloze lening over een periode. Of soms is het, hé, misschien kunnen wij wel zorgen dat je geld kan verdienen. Doordat we opeens parkeerplekken huren of dingen organiseren, waardoor je inkomsten hebt", aldus Van Gils.

'Geen steunaanvraag van Feyenoord'

Van Gils benadrukt dat de steunaanvraag komt van het stadion en niet van Feyenoord, dat zijn twee losse organisaties. De Eredivisionist is geen eigenaar van De Kuip, maar dat kan mogelijk in de toekomst veranderen als het stadion niet langer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen.

"Er is geen steunaanvraag van de voetbalclub Feyenoord. Het gaat vanuit het stadion. Zij komen mogelijk in een overbruggingsperiode geld tekort. Het stadion doet beroep op de regelingen die er al zijn. De KNVB is ook bezig met regelingen, maar dan voor de clubs", vertelt hij.

Feyenoord speelt sinds de opening in 1937 in De Kuip, dat ook wedstrijden organiseert van het Nederlands elftal. De club denkt wel aan het verhuizen naar een nieuw stadion, dat in 2025 voor 444 miljoen euro moet worden opgeleverd op de oever van de Nieuwe Maas.

